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Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, birlikte yaşadığı sevgilisini 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Yaşanan olay sonrası cinayeti işleyen şahıs karakola giderek polise teslim oldu.

11.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:10

Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda, bir kişi aralarında çıkan tartışma sonucu iddialara göre birlikte yaşadığı kadını vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayarak öldürdü. Zanlı olayın ardından karakola giderek cinayeti itiraf etti. Eve giden polis yabancı uyruklu kadının cesedi ile karşılaştı.

Çorlu'da Kazımiye Mahallesi Yakut Sokak üzerinde yer alan bir apartmanda yaşanan olayda, Günay Seferova adlı Azeri uyruklu kadın ile birliktelik yaşadığı Tarık T. arasında tespit edilemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışma sırasında Günay Seferova'yı boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden 8 defa bıçaklayan Tarık T. kadının ölümüne neden oldu.

KARAKOLA GİDİP TESLİM OLDU

İşlediği cinayetin ardından büyük bir soğukkanlılıkla evin yakınındaki polis merkezine giden katil zanlısı cinayeti itiraf ederek polislere olayı anlattı. Zanlının karakola müracaatının ardından belirtilen adrese giden polis ekipleri evde kadının kanlar içindeki cesedi ile karşılaştı.

Polis ekipleri ve nöbetçi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kadının cesedi incelenmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kadının çocuklarının olay anında okulda bulundukları kaydedilirken evde beslediği iki köpeği ise Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi görevlilerine teslim edildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu

Kaynak: İHA

Etiketler : Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa

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Yorumlar (2)
BEYİN BEDAVA:biri hapise öbürü mezara, ah şu cehalet ah
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ADAM:CARPIK İLİŞKİLERİN HAZİN SONLARI. . ALLAH, BÖYLELERİNE ISLAH ETSİN.
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