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Birlikte yaşadığı kadını öldürdükten iki gün sonra polise teslim oldu

Maltepe ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını öldürdükten iki gün sonra polis merkezine teslim olan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

12.12.2019 21:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 21:00Birlikte yaşadığı kadını öldürdükten iki gün sonra polise teslim oldu
ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını öldürdükten iki gün sonra polis merkezine teslim olan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, müteahhit Abdulselam G. (29), polis merkezine giderek iki gün önce tartışığı Didem Mengü'yü (30), Mahallesi'nde birlikte yaşadıkları evde başını duvara ve yere çarparak öldürdüğünü söyledi.
Olayın gerçekleştiği adreste inceleme yapan polis ekipleri, kadının bavula konulmuş cansız bedeniyle karşılaştı.
Kadının cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Başka bir kadınla evli ancak boşanma aşamasında olduğu da öğrenilen şüpheli, işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.
Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Anadolu Hakimliğine sevk edildi.
Şüpheli Abdulselam G'nin buradaki ifadesinde, cinayeti işlediğini kabul ederek, olay günü kendisine ait evde yemek yiyip çay içtiklerini, eve gelmeden önce biraz alkol aldığını, maktulle aralarında tartışma yaşandığını, Didem Mengü'nün birden gözüne saldırdığını öne sürdü.
Mengü'nün elinde parke taşı olduğunu ve kendisinin onun elinden taşı aldıktan sonrasını hatırlamadığını savunan şüpheli, "Daha sonra öldüğünü fark ettim. Çok pişmanım. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin." dedi.
Hakimlik, şüpheli Abdulselam G'nin üzerine atılı "kasten öldürme" suçunu işlediğine gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

Cevizli, Maltepe, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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