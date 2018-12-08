Birlikte Yaşadığı Kadını Öldüren Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Kayseri
'de 3 yıldır birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında öldüren şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kayseri'de öğle saatlerinde Kocasinan
ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi Tamer Sokak'ta meydana gelen olayda, Halit Ç. (59), yaklaşık 3 yıldır beraber yaşadığı Serpil Y.'yi (43) sokak ortasında tabanca ile vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Serpil Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından otomobille kaçan Halit Ç. polis ekipleri tarafından yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Halit Ç., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ
Kocasinan,Kayseri
08 Aralık 2018 Cumartesi 17:38