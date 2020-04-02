Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Birlikte yaşadığı kadını önce dövdü, sonra tabancayla vurdu

Birlikte yaşadığı kadını önce dövdü, sonra tabancayla vurduŞANLIURFA'da, Abdurrahman E., birlikte yaşadığı Suriye uyruklu Ruba S.?yi dövdükten sonra tabancayla bacağından vurarak, yaraladı.

02.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:51
Birlikte yaşadığı kadını önce dövdü, sonra tabancayla vurdu
ŞANLIURFA'da, Abdurrahman E., birlikte yaşadığı Suriye uyruklu Ruba S.?yi dövdükten sonra tabancayla bacağından vurarak, yaraladı. Olaydan sonra kaçan Abdurrahman E., bekçiler tarafından yakalandı.
Atatürk Bulvarı üzerindeki Rabia Meydanı'nda gece yarısı yaşanan olay şöyle gelişti:
Abdurrahman E. ile Suriyeli Ruba S., birlikte yaşadıkları evde tartıştı. Tartışmanın ardından Ruba S., evden çıktı. Abdurrahman E. de peşinden gitti. Meydanda devam eden tartışma sırasında Abdurrahman E., kadını dövdü. Ardından da üzerinde taşıdığı tabancayı çekerek, Ruba S.'ye ateşledi. Abdurrahman E. kaçarken, bacağından vurulan Ruba S.'nin yardımına vatandaşlar koştu. Yaralı kadın, yakında bulunan özel hastaneye götürüldü.
Saldırgan Abdurrahman E. ise bekçiler tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Birlikte yaşadığı kadını önce dövdü, sonra tabancayla vurdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Suriye, Güncel

Haberin Videosu :

Birlikte yaşadığı kadını önce dövdü, sonra tabancayla vurdu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Birlikte yaşadığı kadını önce dövdü, sonra tabancayla vurdu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler Haberler
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler
Büyükçekmece’de tepki çeken partiyi düzenleyen işletmeci konuştu Haberler
Büyükçekmece'de tepki çeken partiyi düzenleyen işletmeci konuştu
Koronavirüs sözcüğünü kullanmak yasak! Dünyadan ilginç korona önlemleri Haberler
Koronavirüs sözcüğünü kullanmak yasak! Dünyadan ilginç korona önlemleri
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler bilet fiyatlarına isyan etti Haberler
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler bilet fiyatlarına isyan etti
Kritik süreç başladı! İstanbul’da sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir
ABD istihbaratının raporunda bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar Haberler
ABD istihbaratının raporunda bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar
Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı Haberler
Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı
Minik Muhammed’in sağlıkçı annesine feryadı, yüreklere dokundu Haberler
Minik Muhammed'in sağlıkçı annesine feryadı, yüreklere dokundu

Son Dakika Güncel Haberleri

10:42: Trabzon Üniversitesi Rektörü Aşıkkutlu'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek çağrısı - Haber 10:41: Anneden otizmli oğluna dayak atan sanığın tahliyesine ve adli tıp raporuna tepki - Haber 10:40: Pasajdaki iş yerlerinden kira almaktan vazgeçti - Haber 10:40: İSTANBUL-"Gözümüz de kulağımız da 7 gün 24 saat Beşiktaş'ta" - Haber 10:40: Emekli maaşını kampanyaya bağışladı - Haber 10:30: 5 gün önce 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü - Haber 10:18: Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haber 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi - Haberler 09:31: Minik Muhammed'in sağlıkçı annesine "Ne olur gel" ısrarı, yüreklere dokundu - Haber 09:23: Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı - Haber 08:44: Yediği domates salçasının metalik tatta olduğunu hisseden genç, koronavirüse yakalandığını anladı - Haber 08:19: Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu - Haber