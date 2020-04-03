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Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü

Antalya'da, emekli astsubay, birlikte yaşadığı kadını silahla korkutarak evde rehin aldı. Polis tarafından gözaltına alınan emekli asker, "Koronavirüslüyüm" diyerek polislere tükürdü.

03.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:49

Antalya'da, emekli astsubay Ebubekir D. (46), birlikte yaşadığı Rumen Karmen Volice'yi (40) silahla korkutarak evde rehin aldı. Volice de kendisini odaya kilitleyip, polisi aradı. Jandarma eşliğinde eve operasyon düzenleyen polis, Ebubekir D'yi gözaltına aldı. Ebubekir D, kendisini ekip aracına bindirmeye çalışan ekiplere, "Ben koronavirüslüyüm. Hepinize bulaşsın" diyerek, tükürdü.

SİLAHLA REHİN ALIP ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Saat 05.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana gelen olayda, Emekli astsubay Ebubekir D. ile bir süredir birlikte yaşadığı belirtilen Rumen Karmen Volice arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, Ebubekir D.'nin kendisini öldürmekle tehdit edip silahla korkuttuğunu iddia eden Karmen Volice, odaya kapanarak polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER İKNA EDEMEDİ

Polis ekipleri, Ebubekir D. ile konuşup ikna etmeye çalıştı. Emekli asker, polise teslim olmayacağını belirterek olay yerine askeri görevlilerin gelmesini istedi. Bunun üzerine olay yerine özel harekat ekipleri ile Konyaaltı Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler geldi.

Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay 'Koronavirüslüyüm' diyerek polise tükürdü

"KORONAVİRÜSLÜYÜM" DEYİP TÜKÜRDÜ

Binaya giren ekipler, yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarının ardından Ebubekir D'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülmek istenen Ebubekir D, ekip otosuna bindirileceği sırada "Ben koronavirüslüyüm" diyerek tükürüp küfretti. Ekip otosuna zarar veren Ebubekir D, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Rumen Karmen Volice'nin ifadesi de emniyette alındı.

Emekli astsubay Ebubekir D'nin, 3 yıl önce kiraladığı evde Karmen Volice ile birlikte kalmaya başladığı, buraya da Marmaris'ten taşındığı belirtildi.

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Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay ’Koronavirüslüyüm’ diyerek polise tükürdü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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