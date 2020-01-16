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Birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan kişi tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

16.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:57
'un ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan zanlı tutuklandı.
Hançerli Mahallesi'ndeki İlkadım Kaymakamlığının arkasında 4 yıldır birlikte yaşadığı Güldane K'yi (40) silahla yaralayan Duran A'nın (42) Gazi Merkezindeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.
Güldane K'nin Gazi Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.
Tartıştığı Güldane K'yi dün silahla yaralayan Duran A, kaymakamlıkta görevli polis memuru tarafından yakalanmıştı.
Birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan kişi tutuklandı

İlkadım, Samsun, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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