Birlikte yaşadığı kadının üzerine kızgın yağ döktüğü iddia edilen sanığın yargılanması başlandı

Küçükçekmece'de bir dönem birlikte yaşadığı kadını bıçakladığı ve çaydanlıkta ısıttığı kızgın yağı üzerine döktüğü iddia edilen kişinin "canavarca hisle öldürmeye teşebbüs etmek" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etmek" suçlarından yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ersin Ülker ile müşteki Kübra Tayfur ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı katıldı.

Sanık Ülker'in avukatı ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, sanığın avukatı gelmediği için savunmasını alamayacağını söyledi ve müşteki Kübra Tayfur'a söz verdi.

Müşteki Kübra Tayfur, şikayetçi olmadığını, Ersin İlker ile resmi nikahlarının olmadığını ancak müşterek 2 çocuklarının bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Ersin, Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumunda yatıyordu, izne gelmişti. 1 hafta beraberdik. Eşinden olan kızını görmeye gitti, erkek kardeşiyle kavga etmiş. Ağzı, burnu kanamış bir şekilde eve geldi. Bu nedenle tartışmaya başladık. Cezaevine dönemedi, infazını yaktı, çok kızdım. Olay anında mutfaktaydım. Eşime kızgın olduğum için iftira attım. Birbirimiz iterek oldu olay. Bana saldırmadı, ben öyle söyledim."

Başkandan "3 harfliler mi yaptı?" sorusu

Başkan Horasan, Adli Tıp Kurumundan alınan iki raporu okuyarak, "Raporlarda yüzde 26 2. ve 3. derece yanık oluşmuş vücudunda. Yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaralanmışsın. Ne diyeceksin? 3 harfliler mi yaptı? Kim yaktı seni?" diye sordu.

Müşteki Tayfur da, "Kullanmadığım çaydanlıkta yağ vardı. Eşim bana kahvaltı hazırlıyordu. Birbirimiz iterken döküldü. Ağır bir cümle söyledim, beni itekledi. Ben öldürmeye bahisle şikayetçi olsam da öyle bir şey olmadı. Bana saldırmadı. Şikayetçi değilim." diye cevap verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da, bakanlık olarak şikayetçi olduklarını, müştekinin şu anki beyanlarına itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, "Biz müştekinin soruşturma aşamasında gerçekleri anlattığını düşünüyoruz. Raporlar da bunu teyit ediyor. Davaya katılmak istiyoruz." diye beyanda bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluğunun devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, bir sonraki celse sanığın avukatının hazır edilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar verilmesini duyduktan sonra müşteki Kübra Tayfur, gözyaşı döktü.

İddianameden?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Kübra Tayfur ile sanık Ersin Ülker'in 2015 yılında nikahsız olarak birlikte yaşamaya başladıkları, bu birlikteliklerinden iki çocuklarının olduğu, olay tarihi olan 15 Eylül 2019'dan 9 ay önce de geçimsizlik nedeniyle mağdurun Halkalı'da bir eve taşındığı anlatıldı. ?

İddianamede, olay günü akşam saatlerinde müşteki Tayfur'un evine giderek uyuduğu, sanık Ülker'in salonun açık camından içeri girdiği, sanığın müştekinin yanına gidip boynundan tutarak "Beni polise nasıl ihbar edersin?" diyerek sol bacağından yaraladığı ifade edildi. ?

Sanık Ülker'in önceden hazırladığı çaydanlığın içerisinde bulunan kızgın yağı Kübra Tayfur'un yüzüne, göğsüne, kollarına ve sırtına dökerek evden kaçtığı bildirilen iddianamede, müştekinin vücudunun çeşitli yerlerde ikinci derece yanık oluştuğu, kesiler bulunduğu ve yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğu anlatıldı.

Sanığın husumetli olduğu müştekinin evine gece vakti gizlice bıçakla giderek, çaydanlıkta yağ kaynatıp, müştekiyi bıçakladığı, kızgın yağı herhangi bir hedef gözetmeksizin müştekinin yüzüne rastgele döküp hemen olay yerinden uzaklaştığı anlatılan iddianamede, sanığın eyleminin canavarca hisle öldürmeye teşebbüs aşamasında kaldığı değerlendirilmesinde bulunuldu.

İddianamede, sanık Ersin Ülker hakkında "canavarca hisle öldürmeye teşebbüs etmek" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etmek" suçlarından 14 yıldan 23 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Kaynak: AA