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Birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde birlikte yaşadığı kişinin saldırısı sonucu ölen 39 yaşındaki kadın, defnedildi.

18.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:32
Birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Mersin 'in Tarsus ilçesinde birlikte yaşadığı kişinin saldırısı sonucu ölen 39 yaşındaki kadın, defnedildi.
İlçedeki özel bir hastanede 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra dün yaşamını yitiren Kısmet Demir'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Tarsus Şehir Mezarlığına getirildi.
Maske takarak yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem alan 10 kişinin katıldığı cenaze, namazın ardından defnedildi.
Olay
Fahrettinpaşa Mahallesi'nde dini nikahla birlikte yaşayan Z.D. (48) ile Kısmet Demir (39) arasında 15 Nisan'da tartışma çıkmış, Z.D'nin çekiçle yaraladığı iddia edilen kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Zanlı ise polis ekiplerince yakalandı. Olay karşısında sinir krizi geçirerek Z.D'nin evinde yangın çıkardığı iddia edilen Demir'in kız kardeşi F.E. (29) de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mersin, Tarsus, Adana, Güncel
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