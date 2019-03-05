05 Mart 2019, 14:12
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Birlikte Yaşadıkları Şahsın Parasını Çalıp Kaçtı

Birlikte Yaşadıkları Şahsın Parasını Çalıp Kaçtı

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yabancı uyruklu bir şahıs, birlikte yaşadıkları şüphelinin cebinden bin 400 dolarak çalıp kaçtığını belirterek polise başvurdu.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yabancı uyruklu bir şahıs, birlikte yaşadıkları şüphelinin cebinden bin 400 dolarak çalıp kaçtığını belirterek polise başvurdu.

İlçenin Yeni mahalle İnönü caddesindeki bir evde yaşayan Filistinli M.A.Y. ve Mısırlı M.Y.M, birlikte aynı evde yaşadıkları Filistinli A.R.A.'nın M.A.Y.'nin pantolon cebindeki bin 400 doları çalarak Beylikova'dan ayrıldığı belirterek şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - ESKİŞEHİR Beylikova, Eskişehir, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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