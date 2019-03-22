Birmingham City'nin 9 Puanı Silindi

İngiltere Futbol Liginden yapılan açılamada, 2015-2018 sezonları arasında 39 milyon sterlinden daha fazla zarar ederek gerekli ekonomik şartları sağlayamadığı sebebiyle Birmingham City'nin 9 puan silme cezasına çarptırıldığı belirtildi.

18. SIRAYA GERİLEDİ

Bu dönemde 48,8 millyon sterlin ekonomik kayıp yaşayan Birmingham City, cezanın ardından 24 takımlı ligde 18. sıraya geriledi.

"ZORLUKLARI AZALTMAYA KARARLIYIZ"

Birmingham City'den yapılan açıklamada, "Kulübün sahipleri ve yönetim kurulu tarafından alınan kararlar, takımın çıkarlarını korumaya yöneliktir. Hedeflerimizi gerçekleştirmek ve taraftarımızı mutlu etmek için yaşadığımız ekonomik zorlukları azaltmaya kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA