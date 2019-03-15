Birmingham Polisi Operasyon Sırasında Bir Kişiyi Öldürdü

Kaynak: DHA

İngiltere'de polis, operasyon sırasında bir kişiyi vurarak, öldürdü.Olay, İngiltere'nin West Midlands bölgesinde yer alan Birmingham kentinde yerel saat ile 05: 00 civarında meydana geldi.West Midlands Polisi'nin yaptığı açıklamaya göre, Wheeleys Lane'de polisin yaptığı operasyon sırasında bir adam polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. 50 yaşındaki adam vurulduktan kısa bir süre sonra olay yerinde hayatını kaybetti.Polisin olayın meydana geldiği bölgeyi kordon altına aldığı, soruşturmanın devam ettiği ve soruşturma kapsamında polis memurunun üniformasında bulunan kamera kaydının inceleneceği bildirildi.Operasyonun istihbarat idaresince düzenlendiği belirtilirken, olayın terörle ilgili olmadığı açıklandı. - Yağcı