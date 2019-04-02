Birol Aydın Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Kocaeli büyükşehir belediye başkan adayı Birol Aydın oldu. Saadet Partisi adayı Birol Aydın, Kocaeli büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kocaeli büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Kocaeli büyükşehir belediye başkan adayı Birol Aydın ile ilgili seçim sonuçları ve Kocaeli büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Kocaeli büyükşehir belediye başkan adayı Birol Aydın oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kocaeli büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kocaeli aday yarışı ve Kocaeli seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kocaeli Seçim Bilgileri

Kocaeli büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 4.196 olduğu belirlendi.

Kocaeli büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 4.196 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kocaeli büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,25 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kocaeli büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.350.376 olduğu belirlendi.

Kocaeli büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.151.239 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Kocaeli büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Birol Aydın, Kocaeli yarışında % 4,98 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Birol Aydın toplamda 54.643 adet oy sayısına ulaştı.

Birol Aydın Kimdir?

Birol Aydın, 1969 yılında Gümüşhane'de doğdu.

İlk ve ortaöğretimini Gebze'de, yükseköğrenimini Tunus Zeytune Universitesi'nde tamamladı.

Universite sonrası Milli Gençlik Vakfı Gebze Başkanlığı, Anadolu Gençlik Derneği Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Milli Görüş partilerinin çeşitli kademelerinde görev yaptı. 2002-2005 yıllarında Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı yaptı.

30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi'nden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı oldu.

Haziran 2014'te Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Aydın, 1 Ekim 2017 yılında Saadet Partisi İstanbul 6. Olağan İl Kongresinde görevini Dr. Abdullah Sevim'e devretti.

İyi derecede Arapça bilen Aydın, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Saadet Partisi Kocaeli büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.