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Birol Aydın ve özel sporculardan, Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ile ulusal ve uluslararası turnuvalarda derece elde etmiş otizmli özel sporcular, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla görüntülü mesaj paylaştı.

02.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:22
Birol Aydın ve özel sporculardan, Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ile ulusal ve uluslararası turnuvalarda derece elde etmiş otizmli özel sporcular, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla görüntülü mesaj paylaştı.
Federasyon başkanı Birol Aydın görüntülü mesajında, "Otizmli kardeşlerimin Dünya Otizm Farkındalık Günü'nü kutluyor, onlara evde kalın diyorum." ifadelerini kullandı.
Milli sporcuların evde yaptıkları antrenmanların yer aldığı görüntülerde, özel sporcular 'Evde kal Türkiye' mesajını yineledi.
Otizmli milli sporcu Berkay Ceylan da "Türkiye atletizm gülle atmada Türkiye şampiyonu ve Avrupa 4'üncüsüyüm. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu ve federasyon başkanımız Birol Aydın'ın sözlerini dinliyor ve evde kalıyorum. Antrenmanlarımı evde yapıyorum. Evde kal Türkiye." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Birol Aydın, Türkiye, Spor
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Haberler ›› Spor ››Birol Aydın ve özel sporculardan, Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı - Spor

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