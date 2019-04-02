Birol Civelek Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İSTANBUL EYÜPSULTAN belediye başkan adayı olan Birol Civelek isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL EYÜPSULTAN ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Birol Civelek isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İSTANBUL EYÜPSULTAN adayı Birol Civelek kimdir? BTP İSTANBUL EYÜPSULTAN adayı Birol Civelek yüzde kaç oy aldı?

Birol Civelek Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İSTANBUL EYÜPSULTAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Birol Civelek EYÜPSULTAN ilçesinde % 0,27 oranında oy almıştır. EYÜPSULTAN ilçesinde % 0,27 oranında oy olan Birol Civelek adlı BTP adayı toplamda 613 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.