18.06.2019 17:10
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Birol Ekici'ye önemli görev

Birol Ekici

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreteri Birol Ekici, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği'ne görevlendirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreteri Birol Ekici, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği'ne görevlendirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Menderes Türel döneminde 5 yıl boyunca genel sekreterlik görevini yürüten Birol Ekici, büyükşehirdeki görevinden ayrıldı. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği'ne (TBB) görevlendirilen Ekici, yeni görevini sosyal medyasından duyurdu. Açıklamada bulunan Ekici, "Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliğine görevlendirilmem üzerine 5 yıldır heyecanla çalıştığım Antalya Büyükşehir Belediyesinden bugün ayrıldım.

Bana yol gösteren ve destek veren Sayın Menderes Türel'e, devlet büyüklerimize ve tüm Antalyalılara teşekkürü borç biliyorum" dedi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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