MHP Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Belediyesi'nde Birol Özbay'ı Gösterdi! Peki Birol Özbay Kimdir?

31 Mart 2019 yılında yapılması planlanan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Belediye Başkan adayının Birol Özbay olduğunu açıkladı. Peki, Birol Özbay nerelidir, asıl mesleği nedir?

BİROL ÖZBAY KİMDİR?

Birol Özbay, Evrensekiz İlköğretim Okulu'nda okudu. Aslen Kırklarelili olan Özbay, Lüleburgaz'da yaşıyor. 27 yıl Paşabahçe Cam Sanayi'nde çalışan Birol Özbay, 2007'de emekliliğe ayrıldı.

"LÜLEBURGAZ HALKI BENİ İYİ TANIR"

Özbay, adaylığı hakkında şöyle konuştu: "Ben işçi emeklisiyim. Sosyal bir insanım. Evrensekiz ve Lüleburgaz halkı beni iyi tanır. Evrensekiz'e hizmet etmek için Belediye Başkan adayı oldum".

KRİSTAL-İŞ SENDİKASI DENETLEME KURULU BAŞKANLIĞI YAPTI

Özbay, Evrensekiz MHP Belde Teşkilatı Başkanıdır. Birol Özbay, bir dönem MHP Evrensekiz Belediye Meclis Üyeliği, üç dönem Evrenspor Kulüp Başkanlığı ve Yöneticiliği yaptı. Özbay, Amatör Sporlar Ankara İl Delegeliği, Kristal-iş Sendikası Disiplin Kurulu ve Kristal-iş Sendikası Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptı.