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Birol Şahin kimdir? MHP'li Belediye Başkanı Birol Şahin kimdir? Birol Şahin biyografisi!

MHP'li Belediye Başkanı Birol Şahin A Milli Kadın Voleybol takımımız ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündem oturdu. Sosyal medyada gündem olan konu sonrası Birol Şahin kimdir ve MHP'li Belediye Başkanı Birol Şahin kimdir gibi soruların yanıtı merak edildi. Peki Düzce, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin kimdir?

14.01.2020 11:45 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:49

ili ilçesi Belediye Başkanı olan MHP'li Birol Şahin A Milli Kadın Voleybol takımımız ile ilgi yaptığı açıklama ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Yaptığı açıklama ile gündem olan MHP'li Belediye Başkanı Birol Şahin'in kim olduğu araştırılırken Birol Şahin kimdir, MHP'li Belediye Başkanı Birol Şahin kimdir, Birol Şahin biyografisi gibi konularda aramalar yapıldı.

MHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI BİROL ŞAHİN KİMDİR?

Birol Şahin Doğum Yeri: Düzce

Birol Şahin Doğum Tarihi: 14.04.1960

Birol Şahin Mesleği: Belediye başkanı,İş adamı

Birol Şahin Partis i: Milliyetçi Hareket Partisi

Birol Şahin

BİROL ŞAHİN BİYOGRAFİ

Birol Şahin 1960 yılında Düzce'de doğdu. İlk ve ortaokulu Kaynaşlı'da tamamladı. Düzce Ticaret Lisesi Muhasebe Bölümünü bitirdi. Askerlik görevini Adana 6.Kolordu Komutanlığı'nda yaptı. Kolordu'ya bağlı Özel Tim Komutanı koruması olarak görev aldı. Bu görevde Kolordu Komutanlığı tarafından üstün başarı belgesi ile ödüllendirildi. Milli Gençlik Vakıflarında aktif olarak görev yaptı. Amatör olarak futbol oynadı. Uzak Doğu sporlarından Karate ve Kung-fu ile uğraştı. Kaynaşlıspor'da As Başkanlık görevinde bulundu. 1991-1998 yılları arasında Refah Partisi Kaynaşlı Belde Başkanlığı yaptı. 1998-2001 Yılları arasında Fazilet Partisi Bolu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Refah Partisi ve Ak Parti Siyaset Akademilerinde Eğitim alarak, akademileri başarıyla tamamladı. Arapça dil eğitimi aldı. 2001-2011 yılları arasında Ak Parti Kaynaşlı İlçe Başkanlığı yaptı. İlçe Başkanlığı döneminde, bir çok hizmetin getirilmesinde etkin rol oynadı. Eğitim, sağlık, ulaşım, spor, turizm, tarım, hayvancılık, el sanatları ve daha birçok alanda hizmetlerin getirilmesine vesile oldu. Düzce merkez ve ilçelerin birçok sorununu gündeme taşıdı. 7 Haziran 2015 tarihinde Yapılan Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Düzce Bağımsız Milletvekili Adayı oldu. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Birol Şahin kimdir? MHP'li Belediye Başkanı Birol Şahin kimdir? Birol Şahin biyografisi!

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