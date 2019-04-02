Birsen Karadere Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KARS AKYAKA belediye başkan adayı olan Birsen Karadere isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KARS AKYAKA ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Birsen Karadere isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KARS AKYAKA adayı Birsen Karadere kimdir? BTP KARS AKYAKA adayı Birsen Karadere yüzde kaç oy aldı?

Birsen Karadere Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KARS AKYAKA belediye başkan adayı olarak gösterilen Birsen Karadere AKYAKA ilçesinde % 0,17 oranında oy almıştır. AKYAKA ilçesinde % 0,17 oranında oy olan Birsen Karadere adlı BTP adayı toplamda 2 adet oy sayısına ulaştı.

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