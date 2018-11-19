Birsen Tezer'den Müzik Ziyafeti

İlk albümü Cihan'ı 2009 yılının Temmuz ayında yayımlayan Birsen Tezer, uzun süredir sahnede de birlikte çalıştığı müzisyen arkadaşları Derin Bayhan (davul), Emre Tankal (elektrik gitar), Gürol Ağırbaş (bas gitar), Tunç Öndemir (akustik gitar) ile yola ikinci albümleri "İkinci Cihan" ile devam eden büyülü sesli sanatçı Birsen Tezer Sanat Performance sahnesinde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

İzleyicilere duygulu ve hareketli şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşatan Tezer, dinleyicilerin istek parçalarını da seslendirdi.