BIS100 yüzde 0.90 yükseldi, dolar 5.94 lirada

Güne yüzde 0.27 artışla 111 bin 479 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), gün içinde en düşük 111 bin 266 puanı ve en yüksek 112 bin 178 puanı gördükten sonra, yüzde 0.90 artışla 112 bin 175 puanda kapandı.

BİST Banka Endeksi, gün içinde en düşük 155 bin 500 puanı ve en yüksek 156 bin 901 puanı gördükten sonra gün sonuna doğru yüzde 0.44 artışla 156 bin 687 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise, 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi yüzde 0.48 düşüşle yüzde 12.47'ye ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi de yüzde 0.58 düşüşle yüzde 11.90 düzeyine geriledi.

Liranın dolar karşısında bir aylık değer kaybı yüzde 4'ü aşarken, kurda son dönemde gözlenen sert yükseliş üzerine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Merkez Bankası önlem niteliğinde adımlar attı. BDDK bazı döviz-TL türev işlemlerdeki limitleri kıstığını açıklarken, Merkez Bankası, Ağustos'tan bu yana ilk kez döviz karşılığı TL swap piyasasında ihale açtı.

Kapanışa doğru;

dolar en düşük 5.9186 lira ve en yüksek 5.9509 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında,

euro en düşük 6.5706 lira ve en yüksek 6.6016 lirayı gördükten sonra, 6.60 - 6.61 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6773 lira ve en yüksek 7.7435 lirayı gördükten sonra 7.70 – 7.71 lira aralığında işlem görüyordu.