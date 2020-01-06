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Bisam: Dört kişilik ailenin günlük gıda harcaması 72.58 lira

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırmalar Merkezi'nin (Bisam), hesaplamasına göre, Aralık ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 72.58 lira, aylık 2.178 liralık harcama yapması gerekiyordu.

06.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:47 Bisam: Dört kişilik ailenin günlük gıda harcaması 72.58 lira

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırmalar Merkezi'nin (Bisam), hesaplamasına göre, ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 72.58 lira, aylık 2.178 liralık harcama yapması gerekiyordu.

Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken günlük harcama tutarı 18.66 lira, yetişkin bir erkeğin 19.28 lira, 10-18 yaş arası bir çocuğun 20.71 lira, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 13.90 lira düzeyinde bulunuyordu.

Günlük harcamalarda Aralık 2019'da;

en yüksek maliyet grubunu peynir/çökelek grubu 18.33 liralık harcama gereksinimi ile oluşturdu.

Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 13.97 lira oldu.

Süt ve yoğurt için yapılması gereken harcama tutarı 9.39 lira,

sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı 10.21 lira,

ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 4.64 lira oldu.

Katı yağ 3.88 liralık, sıvı yağ ise 1.35 liralık masraf yapılması gereken ürün grupları oldu.

Yumurta için 0.92, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 3.54 lira harcama yapılması gerekiyor.

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 38.2 ile en yüksek paya sahip. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 14.1 oldu. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 26.5 ile ikinci sırada. (Grafik - Tablo)



Birleşik Metal İş Sendikası, Aralık, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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