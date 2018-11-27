Bisanthe 4. Gülsin Onay Piyano Günleri

Tekirdağ
'da Süleymanpaşa
Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Bisanthe Gülsin Onay
Piyano Günleri 6-11 Aralık
tarihleri arasında yapılacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bisanthe Sanat Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Gülsin Onay Piyano Günleri'nde dünyanın ve Türkiye
'nin saygın piyano sanatçıları her gece Tekirdağlı sanatseverlerin huzuruna çıkacak.
Bisanthe adı altında 6-11 Aralık tarihlerinde Namık Kemal Üniversitesi
Rektörlük Konferans Salonu'nda ücretsiz olarak gerçekleşecek resitallerde, ilk günün konukları Gülsin Onay ve Alexander Markov olacak.
Öte yandan, Bisanthe Gülsin Onay Piyano Günleri kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen piyano beste yarışmasının finali, 7 Aralık Cuma 20.30'da klasik müzikseverlerle buluşacak.
Finale kalan üç bestecinin eserlerinin prömiyeri de aynı gece yapılarak beste yarışmasının kazananı belirlenecek.
Finalist besteciler Mert Yeşilmenderes, Beste Tanağardıgil ve Eser Emin Öktem, birincilik ödülü için yarışacak.
Tekirdağ,Aralık,Gülsin Onay