Bisanthe 4. Gülsin Onay Piyano Günleri"

Süleymanpaşa
Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Bisanthe Gülsin Onay
Piyano Günleri" devam ediyor. Namık Kemal Üniversitesi
(NKÜ) Rektörlük Salonu'ndaki etkinliğin üçüncü gününde, piyanist Burçin Büke
konser verdi.
Büke konserinde, Beethoven
, Chopin ve Mozart
'tan eserler ile kendi bestelerini icra etti.
Yaklaşık 2 saat süren Burçin Büke'nin performansı, izleyiciden büyük alkış aldı.
Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri, piyanist Gülsin Onay ile akademisyenler de izledi.
Konser sonunda Büke'ye çiçek takdim edildi.
Etkinlikler, 11 Aralık
Salı günü sona erecek.
Burçin Büke,Süleymanpaşa,Gülsin Onay
08 Aralık 2018 Cumartesi 22:23