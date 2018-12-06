Bisanthe 4. Gülsin Onay Piyano Günleri" Başladı - Tekirdağ

Süleymanpaşa
Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Bisanthe Gülsin Onay
Piyano Günleri" başladı. Namık Kemal Üniversitesi
(NKÜ) Rektörlük Salonu'ndaki etkinliğin açılışında, dünya çapında üne sahip piyanist Gülsin Onay konser verdi.
Onay konserinde, Beethoven
, Allegro, Rondo, Scherzo, Paganini, Ravel, A. Saygun ve Markov'dan eserler seslendirdi.
Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte, Gülsin Onay'ın performansı izleyenlerden büyük alkış aldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat
, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.
Konser sonunda Eşkinat, Onay'a çiçek takdim etti.
Etkinlikler, 11 Aralık
Salı günü sona erecek.
Namık Kemal Üniversitesi,Süleymanpaşa,Gülsin Onay
06 Aralık 2018 Perşembe 23:19