Bisanthe 4. Gülsin Onay Piyano Günleri Başlıyor

Etkinlik boyunca dünyanın ve Türkiye'nin saygın piyano sanatçıları her gece Tekirdağlı sanatseverlerin huzuruna çıkacak.

İLK GÜNÜN KONUKLARI GÜLSİN ONAY VE ALEXANDER MARKOV

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin kurumsallaşan sanat markası Bisanthe adı altında 6-11 Aralık tarihlerinde Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda ücretsiz olarak gerçekleşecek resitallerde, ilk günün konukları Gülsin Onay ve Alexander Markov olacaklar. Konser saat 20.30'da başlayacak.

BİSANTHE 1. PİYANO BESTE YARIŞMASI FİNALİ ETKİNLİK KAPSAMINDA

Bisanthe Gülsin Onay Piyano Günleri kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen piyano beste yarışmasının finali, 7 Aralık Cuma 20.30'da klasik müzik severlerle buluşacak. Finale kalan üç bestecinin eserlerinin prömiyeri de aynı gece yapılarak beste yarışmasının kazananı belirlenecek. Finalist besteciler Mert Yeşilmenderes, Beste Tanağardıgil ve Eser Emin Öktem, birincilik ödülü için yarışacak.

4. PİYANO GÜNLERİ DÜNYA ÇAPINDA PİYANİSTLERİ AĞIRLAYACAK

8 Aralık 2018 Cumartesi Burçin Büke, 9 Aralık Pazar Pierre Reach ve 10 Aralık Pazartesi Gökhan Aybulus, saat 20.30'da sahnede olacaklar.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 4. Gülsin Onay Piyano Günleri,11 Aralık Salı Sofja Gülbadamova konseri ile sona erecek. Resitalin başlama saati diğer konserlerden farklı olarak 21.30 olarak belirlendi.

Öte yandan, Gülsin Onay Piyano Günleri'ne dinleyici olarak katılmak isteyenlerin konser başlangıç saatinden yarım saat önce Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası'ndaki konferans salonunda hazır bulunmalarının yeterli olduğu bildirildi.