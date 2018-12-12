Bisanthe 4. Gülsin Onay Piyano Günleri Sona Erdi

PİYANO GÜNLERİ DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILARI AĞIRLADI

Etkinliğin ilk gününde Gülsin Onay ve keman virtüözü Alexander Markov sahne almış ve salonu hıncahınç dolduran Tekirdağlı sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatmışlardı. İkilinin konseri dakikalarca ayakta alkışlanmıştı.

İkinci gün, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Türk piyano eserlerinin sayısını arttırmak ve sanatçıları üretime teşvik etmek amacıyla düzenlenen Bisanthe Gülsin Onay Ulusal Piyano Beste Yarışması'nın final gecesine ev sahipliği yapmıştı. Finale kalan beş beste, Türkiye'nin en önemli piyano sanatçıları ve bestecileri tarafından değerlendirilerek eserlere ödülleri verilmişti.

Üçüncü gecenin konuğu Burçin Büke olmuş ve dünya literatüründen eserlerle kendi bestelerinin yer aldığı muhteşem bir repertuvarla dinleyicileri mest etmişti.

Dördüncü günün konuğu ise piyano duayeni, dünyanın yaşayan en önemli piyanistlerinden biri olarak kabul edilen Pierre Reach Tekirdağlı sanatseverlerle buluşmuştu. Reach, Schubert, Chopin, Liszt ve Schumann'ın eserlerinden oluşan repertuvarı ile büyük beğeni toplamıştı.

Beşinci gecede sahnede yine Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli piyanistlerden biri olan Gökhan Aybulus sahne almıştı.

SON GÜNÜN PERFORMANSI SOFJA GÜLBADAMOVA'DAN

Altı gün süren Bisanthe 4. Gülsin Onay Piyano Günleri etkinliğinin son konuğu; dünya çapında birçok yarışmada birincilikler elde etmiş ve dünyanın en prestijli festivallerinde sahne almış Rus piyano sanatçısı Sofja Gülbadamova oldu. Sanatçı yaklaşık bir buçuk saatlik performansı ile Tekirdağlı sanatseverlerin beğenisini kazandı.

YAKIN DÖNEM BESTECİLERİN ESERLERİNİ SESLENDİRDİ

Gülbadamova, konserinin ilk bölümünde Ahmed Adnan Saygun'un İnci'nin Kitabı isimli eserinin I-İnci, VI-Ninni ve VII-Rüya bölümlerini, Edvard Grieg'e ait Şiirsel Manzaralar Op.3 No.1 ve Eski Üslupta Süit Op.40 (Holberg-Suite) eserinin Praeludium, Sarabande, Gavotte, Air ve Rigaudon bölümlerini ve Ernst von Dohnányi'nin Eski Üslupta Süit Op. 24'ünün Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Menuet ve Gigue bölümlerini seslendirdi.

Konserin ikinci bölümünde Johannes Brahms'ın Handel'in Bir Teması Üzerine Çeşitlemeler ve Füg Op.24'ünü icra eden sanatçı, konser sonunda ayakta alkışlandı.

EŞKİNAT VE ONAY SANATÇIYI TEBRİK ETTİ

Konserin ardından Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve Piyano Sanatçısı Gülsin Onay birlikte sahneye gelerek Sofja Gülbadamova'yı performansından ötürü kutladılar.

EŞKİNAT: "SÜLEYMANPAŞA'YA BİR KONSER SAHNESİ KAZANDIRACAĞIZ"

Başkan Eşkinat sanatçıya çiçek takdim ederek Bisanthe 4. Gülsin Onay Piyano Günleri'nin kapanış konuşmasını da gerçekleştirdi. Eşkinat, "Değerli sanatçımıza bu güzel resital için teşekkür ediyorum. Ayrıca onur konuğumuz olan ve dört yıldır bu organizasyonu birlikte yürüttüğümüz, fahri hemşehrimiz Gülsin Onay'a özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Bu gibi etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi için Süleymanpaşa'da uygun bir sahne olmaması bizim de eksikliğimizdir. Burada sizlerin huzurunda Gülsin Onay'a yakışır bir konser sahnesi yapmaya söz veriyorum," diye konuştu.

ONAY, PİYANO GÜNLERİNDE EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Eşkinat'ın ardından söz alan Gülsin Onay da Süleymanpaşa'da her yıl kendi adına düzenlenen bu etkinlikten duyduğu mutluluğu yineleyerek, "Burada olmak bana her yıl daha büyük bir mutluluk veriyor. Önümüzdeki yıllarda yine birlikte olabilmek ümidiyle sizlere şimdilik veda ediyoruz. Bu organizasyonda emeği bulunan başta çok değerli Belediye Başkanımız Ekrem Eşkinat ve çalışma arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum. Her gece burada bizlerle olan siz değerli seyircilerimize de teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

Gülbadamova, kapanış konuşmalarının ardından yeniden sahneye gelerek bis parçasını seslendirdi. Gülbadamova'nın son notaları ile birlikte altı gün süren ve Süleymanpaşa'yı sanatla bezeyen Bisanthe 4. Gülsin Onay Piyano Günleri, hafızalarda unutulmaz anılar bırakarak sona erdi.