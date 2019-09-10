Bişektomi nedir? Bişektomi fiyatı

Bişektomi, yanak inceltme ameliyatı olarak bilinir. Ünlü isimlerin sık sık tercih ettiği bişektomi öncesi sonrası görenleri şaşkınlığa uğratıyor. Sosyal medyada gündem olan bişektomi ameliyatı nedir? Bişektomi ameliyatı fiyatları…

BİŞEKTOMİ NEDİR?

Kalıcı olarak yanak ve çevresine şekil verme işlemine denir. Televizyon dünyasında, yanak inceltme ameliyatı olarak bilinen bişektomi, yanaklardaki fazla yağın alınmasıyla yapılır. Bu operasyonda yanağın iç kısmından kesik oluşturarak fazla yağlar çıkarılır. Oluşturulan kesiler yaklaşık 1 cm büyüklüğündedir ve operasyon da yaklaşık 1 saat içerisinde tamamlanır. İşlem yanak içinden yapıldığından yanaklarda iz kalma gibi bir durum söz konusu değildir.

Bişektomi, yanaklarda var olan fazla yağın alınması nedeniyle tam anlamıyla estetik ameliyat değildir. Bu ameliyat kişiye fazladan 5-10 yaş genç bir görünüm katabilir. Öte yandan bu operasyonun belirgin bir zararı bulunmuyor. Ameliyatı olan kişinin hijyene dikkat etmesi yeterli olacaktır.

BİŞEKTOMİ FİYATLARI

Ünlü isimlerle başlayan bişektomi operasyonu, zaman içerisinde kadınların büyük çoğunluğu tarafından tercih edilemeye başladı. Popüler ameliyatın ücretleri 1.000 ila 8.000 TL arasında değişirken, genellikle güvenilir bir klinikte yapılan bişektomi fiyatı 7 bin TL olarak öne çıkıyor.