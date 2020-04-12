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Bisiklet almak için biriktirdikleri parayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladılar

Niğde'de yaşayan Yusuf ile Resul kardeşler bisiklet almak için biriktirdikleri parayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem " kampanyasına bağışladı.

12.04.2020 12:21 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:25
Bisiklet almak için biriktirdikleri parayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladılar
Niğde 'de yaşayan Yusuf ile Resul kardeşler bisiklet almak için biriktirdikleri parayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem " kampanyasına bağışladı.

Merkeze Bağlı Bağlama Kasabası'nda yaşayan Emine Gümüş 1000 TL ile torunları 8 yaşındaki Yusuf Gümüş ile 6 yaşındaki Resul Gümüş bisiklet almak için kumbarasında biriktirdiği parayı biz bize yeteriz Türkiyem kampanyası kapsamında bağışladı.

Yusuf Gümüş: "Ben bu parayı bisiklet almak için biriktiriyordum. Korona hastaları şifa bulsun diye bağışlıyorum. Cumhurbaşkanımıza da selam söylüyorum" dedi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise sosyal medya hesabından Gümüş ailesine teşekkür etti. Vali Şimşek: "Bağlama kasabamızda Emine teyzemiz 1000 TL, torunları Yusuf ile Resul ise bisiklet almak için kumbaralarında biriktirdikleri paraları bağışladılar. Gönlü zengin, yüreği zengin Niğde'm teşekkürler" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Gümüş, Niğde, Güncel
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