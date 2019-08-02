Bisiklet etkinliğinde parkur değişikliği

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çevir" etkinliği 03 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'da Nevşehir Belediyesi önündeki Doyuran Kavşağı'ndan başlayacak. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve protokol üyelerinin de katılacağı etkinlikte bisikletliler Doyuran Kavşağı'nda verilecek startın ardından Lale Caddesi üzerinden Meteris Meydanı Kavşağı'na ulaşacak ve buradan Saatçi Hoca Caddesi'ni takip ederek Diriliş Meydanı'na gelecek. Parkurun tamamlanmasının ardından Diriliş Meydanı'nda Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulacak.

7'den 77'e dileyen herkesin katılabileceği etkinlikte bisikleti olmayan vatandaşlar için Nevşehir Belediyesi tarafından emanet bisiklet verilecek. Ücretsiz olarak kullanılacak bisikletler, etkinlik sonunda teslim edilecek.