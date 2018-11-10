Bisiklet Hırsızı Tutuklandı

Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde 2 mahallede ki farklı apartmanlardan 5 adet bisiklet hırsızlığı yapan ve daha sonra yakalanan şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Mimar Sinan
ve Cumhuriyet Mahallelerinde bulunan farklı apartmanlardan değişik zamanlarda çalınan 5 adet bisiklet hırsızının peşine düşen polis ekipleri olayın faili olan R. Ö. isimli şahsı bisikletler ile birlikte yakaladı.
Emniyette sorgulaması yapılan şahıs çıkarıldığı adlı makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis
ekipleri ayrıca yaptıkları uygulamada çeşitli suçlardan aranan 4 kişi ve uyuşturucu kullanan 3 kişiyi gözaltına aldı. - ADIYAMAN
Mimar Sinan,Polis,Adıyaman
10 Kasım 2018 Cumartesi 16:32