05 Aralık 2018, 12:42
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Bisiklet Hırsızı Tutuklandı

Bisiklet Hırsızı Tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir apartmandan bisiklet çalan 1 kişi yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir apartmandan bisiklet çalan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi TOKİ 2.etapta bir apartmandan bisiklet hırsızlığı ile ilgili yapılan ihbar sonrasında polis ekipleri kamera ve tanık araştırmaları sonrasında A.B.M.'yi bahse konu bisiklet ile yakaladı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.B.M. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR Nevşehir
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:42



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