Bisiklet Hırsızı Tutuklandı

Nevşehir
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir apartmandan bisiklet çalan 1 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Ersoy
Mahallesi TOKİ 2.etapta bir apartmandan bisiklet hırsızlığı ile ilgili yapılan ihbar sonrasında polis ekipleri kamera ve tanık araştırmaları sonrasında A.B.M.'yi bahse konu bisiklet ile yakaladı. Polis
ekipleri tarafından gözaltına alınan A.B.M. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Nevşehir
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:42