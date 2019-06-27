27.06.2019 23:07
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Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde apartman girişinde bulunan bisikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde apartman girişinde bulunan bisikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Almanca öğretmeni Şahin Çelebi 'ye (30) ait bisiklet, Kuşpınar Mahallesi'nde oturduğu apartmanın girişinden çalındı.
Apartmandaki kamera kayıtlarını inceleyen Çelebi, 3 bin lira değerindeki bisikletinin çalındığını görerek polise şikayette bulundu.
Görüntülerde, sokaktan telefonla konuşarak apartmanın önüne gelen kişinin, bir süre etrafı kontrol ettikten sonra bisikleti alarak, hızla uzaklaşması yer alıyor.
Kaynak: AA
Pamukkale , Denizli , Güncel

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