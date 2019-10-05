Haberler » Güncel » Haber

Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Kadıköy'de bir apartmanın bodrumundaki bisikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

05.10.2019 10:45
Kadıköy'de bir apartmanın bodrumundaki bisikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Göztepe Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesindeki evinin bulunduğu apartmanın bodrum katına bıraktığı bisikletinin yerinde olmadığını fark eden Yavuz Kösoğlu, güvenlik kamerası görüntülerini izledi.
Bisikletini apartmana giren bir kişinin çaldığını görüntülerde tespit eden Kösoğlu, Göztepe Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
Kamera görüntülerinde, çevrede gözetleme yaptıktan sonra apartmana giren kişinin bodrum kata yönelmesi ve bisikleti alarak götürdüğü anlar yer alıyor.
Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Göztepe Mahallesi, Kadıköy, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:06 Şehit erhan gürbüz, son yolculuğuna uğurlandı
14:06 "Kağızman'da asfaltsız köy yolu kalmayacak"
14:04 Dha yurt bülteni-10
14:04 Bursa'da kuyumcu dükkanından 75 bin liralık altın çalındı
14:03 Kadın meclisi sokak hayvanlarını ziyaret etti
14:03 Vize Merkezi KUTO binasında 12 ay hizmet verecek
14:01 Fatih'te tarihi karakola kepçeli tahribat