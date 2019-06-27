27.06.2019 16:47
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Bisiklet hırsızlığı kamerada

Bisiklet hırsızlığı kamerada

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki apartmanın önünde bulunan 3 bin lira değerindeki bisiklet, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki apartmanın önünde bulunan 3 bin lira değerindeki bisiklet, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı, apartmanın güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
Almanca öğretmeni Şahin Çelebi (30), dün saat 15.00 sıralarında, bisikletiyle Kuşpınar Mahallesi'nde oturan yakının evine ziyarete gitti. Bisikletini kilitlemeden apartmana giren Çelebi, yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıktığında bisikletini bıraktığı yerde bulamadı. Apartmandaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen Çelebi, 3 bin lira değerindeki bisikletinin kimliği belirsiz kişi tarafından çalındığını gördü. Çelebi'nin şikayeti üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, hırsızın kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. Görüntülerde; hırsızın, telefonla konuşarak, apartmanın önüne geldiği, bir süre etrafı kontrol ettikten sonra bisikleti alarak, hızla uzaklaştığı görülüyor.


- Denizli
Kaynak: DHA
Çelebi , Denizli , Güncel

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