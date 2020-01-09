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Bisiklet hırsızlığından aranan şahıs polis merkezinde yakalandı

Samsun'da bisiklet hırsızlığından aranan bir kişi başka bir olaydan dolayı imzaya gittiği polis merkezinde gözaltına alındı.

09.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:10Bisiklet hırsızlığından aranan şahıs polis merkezinde yakalandı
'da bisiklet hırsızlığından aranan bir kişi başka bir olaydan dolayı imzaya gittiği polis merkezinde gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bir bisiklet çalınması ile ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, bisikleti E.G.'nin çaldığını tespit etti. E.G., bir başka olaydan dolayı adli kontrol şartı ile serbest kalmasından dolayı imzaya gittiği Denizevleri Merkezi'nde polis tarafından bisiklet hırsızlığı suçundan gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen E.G., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Atakum, Samsun, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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