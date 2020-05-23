Bisiklet için biriktirdiği parayı bağışlayan ilkokul öğrencisine esnaftan bayram sürprizi

Sakarya'da bisiklet almak için biriktirdiği parayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan ilkokul öğrencisi Ali Muhammet Erol'a esnaf tarafından bayram hediyesi olarak bisiklet alındı.

23.05.2020 19:52 | Son Güncelleme: 23.05.2020 19:57
Sakarya'da bisiklet almak için biriktirdiği parayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan ilkokul öğrencisi Ali Muhammet Erol'a esnaf tarafından bayram hediyesi olarak bisiklet alındı.
Pamukova ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ali Muhammet Erol, geçen ay bisiklet almak için biriktirdiği 150 lirayı kampanyaya bağışladı. Öğrencinin duyarlı hareketinden haberdar olan esnaf Mesut Durak da aldığı bisikleti Ali Muhammet'e evinde teslim etti.
Durak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ali Muhammet'in küçük yüreğiyle yaptığı bu güzel davranışın kendilerini çok duygulandırdığını belirterek, "Bütün çocuklara ve büyüklere örnek bir davranış sergiledi. Ben de Ali Muhammet'e çok istediği vitesli bisikleti alıp hediye ettim. Hayırlı olsun, güle güle binsin." diye konuştu.
Hediye karşısında sevinen Ali Muhammet, bayrama bir gün kala çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Herkesin bu tür bağışlar yapıp vatanımızın daha da güçlenmesine katkıda bulunmasını dilerim. Bu bisikleti armağan eden ağabeyimize çok teşekkür ederim, beni çok mutlu etti. Kendisinden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı. Bisiklet için biriktirdiği parayı bağışlayan ilkokul öğrencisine esnaftan bayram sürprizi

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye’de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı Haber
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Haber
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
AK Partili kadın kolları başkanının ’Kızmayın sakın’ diyerek Erdoğan’a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş Haber
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı Haber
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Haberler››Güncel››Bisiklet için biriktirdiği parayı bağışlayan ilkokul öğrencisine esnaftan bayram sürprizi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:49: Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcılar evine dönen iki sivili öldürdü - Haber 19:49: Ramazan Bayramı'na doğru - Haber 19:47: Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 32 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... - Haber 19:47: Bakan Koca: "Destek tedavisine ihtiyaç duyan ağır hasta sayımız azalmaya devam etti. - Haber 19:45: Türkiye'de son 24 saatte 1186 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 32 kişi hayatını kaybetti, toplam... - Haber 19:42: Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi - Haber 19:07: Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeği doğduğunu duyurdu - Haber 15:50: Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı - Magazin 09:42: AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu - Haberler