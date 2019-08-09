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Bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bisiklet ile motosiklet çarpıştı.

09.08.2019 15:57 Bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bisiklet ile motosiklet çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı.

Kaza, Mesudiye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İbrahim T.'nin (9) kullandığı bisiklet ile Salim G. (28) idaresindeki 16 KKE 56 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada iki sürücü de yere düşerek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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