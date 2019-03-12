Bisiklet'in Enleri Ödül Töreni 14 Mart'ta

2018 yılında Muğla ve bölgesinde gerçekleştirilen Bisiklet Organizasyonları ile Bisiklet ile ilgili başarılı uygulama ve çalışmalar gerçekleştiren Yerel Yönetim ve STK lara ödül verilecek geceye Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da katılacak.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda Beyaz Mayoyu kimseye kaptırmayan başarılı Milli Sporcumuz Onur Balkan'ın 2018 Büyük Ödülünü alacağı geceye Bürokrat ve siyasetçilerin yanı sıra iş ,sanat ve medya dünyasından da önemli isimlerin katılması bekleniyor.

Muğlanın özellikle Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi önemli bir organizasyonun 2-3 etabına yıllardır başarı ile ev sahipliği yaptığını belirten Muğla Bisiklet İl Temsilcisi İlker Cömert, Ödül gecesi ile amacımız hem başarılı organizasyonlarımıza destek verenlere teşekkür etmek hem de başarılı Bisiklet yolları ile Avrupa da örnek konuma gelmemizi sağlayan Yerel yöneticilerimizi teşvik etmek amacı ile Bisikletin Enleri Ödül Törenimizi gerçekleştireceğiz. İnşallah bunu gelenekselleştirmeyi planlıyoruz dedi.

Öte yandan Ödül Gecesi kapsamında Muğla'ya gelecek olan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Milli Bisiklet Sporcusu Onur Balkan ve Muğlalı Genç Milli Bisikletçi Melih Çetin'in de katılımı ile 14 Mart 2019 Perşembe günü saat 15.00 da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde bir konferans gerçekleştirilecek.

Kaynak: Bültenler