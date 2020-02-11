Haberler » Güncel » Bisiklet kulübü üyelerinden çevre temizliği - Haber

Bisiklet kulübü üyelerinden çevre temizliği

Osmancık bisiklet kulübü üyeleri her hafta sonu bir araya gelerek çevre temizliği yapıyor.

11.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:36Bisiklet kulübü üyelerinden çevre temizliği
bisiklet kulübü üyeleri her hafta sonu bir araya gelerek çevre temizliği yapıyor.

Kulüp yöneticiliğini Emirhan Eker'in yaptığı yaşları 13 ila 40 arasında değişen 40 üyenin bulunduğu Osmancık Bisiklet Kulübü üyeleri her hafta bir araya gelerek ilçenin muhtelif yerlerinde çevre temizliği yapıyor. Ekibin topladığı çöpler, doğaya karşı duyarsızlığı da gözler önüne seriyor.

Ortak paydaları sağlıklı yaşam ve doğa olan kulüp üyeleri haftalık temizlik programları kapsamında Osmancık Devlet Hastanesi bahçesi ve çevresi ile Kent Ormanı'nda çevre temizliği yaptı. Duyarsız vatandaşların çevreye attığı çöpleri toplayan kulüp üyeleri insanların doğaya duyarlı davranmasını isteyerek, herkesi çevreyi kirletmemeye davet ediyor. - ÇORUM

Osmancık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
11.02.2020 17:36:16