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Bisiklet parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamıştı: Hilal'e sürpriz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bisiklet almak için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan 9 yaşındaki Hilal Su Mert'i arayarak hem teşekkür etti hem de bisiklet hediye etti.

02.04.2020 14:45 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:45
Bisiklet parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamıştı: Hilal'e sürpriz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bisiklet almak için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan 9 yaşındaki Hilal Su Mert'i arayarak hem teşekkür etti hem de bisiklet hediye etti.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent beldesinde yaşayan ve bisiklet almak için biriktirdiği parayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan 9 yaşındaki Hilal Su Mert'in duyarlı davranışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kayıtsız kalmadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hilal Su Mert'i telefon ile arayarak göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın mesajını ve hediyesini Hilal Su Mert'e ileten Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ise "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın selamlarını getirdim. Yapmış olduğun çok güzel bir davranıştı. Seni tebrik ediyor. Bu hediyeyi de kendisi sana gönderdi. Senin gibi gönlü güzel çocuklar yetiştikçe bu ülkenin ilelebet payidar olacağını söyledi" şeklinde konuştu.
Daha sonra Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından gönderilen bisikleti Hilal Su Mert'e takdim etti.
Evlerinin bahçesinde bisiklete binerek tur atan Hilal Su Mert'in mutluluğu yüzüne yansıdı. Küçük kız, "Teşekkürler Fuat Amca diyerek mutluluğunu ifade etti.
(Gökhan Doğan/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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