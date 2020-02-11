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Bisiklet sporuna dikkati çekmek için "kardan bisikletçi" yaptılar

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan bisiklet takımı sporcuları, bisikletin her mevsim kullanılabileceğine dikkati çekmek için "kardan bisikletçi" yaptı.

11.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:02Bisiklet sporuna dikkati çekmek için
Gençlik ve İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan bisiklet takımı sporcuları, bisikletin her mevsim kullanılabileceğine dikkati çekmek için "kardan bisikletçi" yaptı.
Bolu'da etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışını fırsat bilen Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bisiklet takımı sporcuları, bisiklet sporuna dikkati çekmek için harekete geçti. Sporcular, Karaçayır Mahallesi'ndeki bisiklet eğitim salonunun yanında yer alan atletizm pistinin kenarına kardan bisikletçi yaptı.
Yaklaşık 4 saat süren çalışmayı kamerayla kaydeden sporcular, kardan bisikletçiye kask ve gözlük takmayı da ihmal etmedi.
Antrenör Salih Yerli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 senedir kardan bisikletçi yaparak bisiklet sevgisini aşılamak ve bu spora dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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