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Bisiklet sürücüsü saniyelerle kurtuldu

Bisiklet sürücüsü saniyelerle kurtulduBURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü saniyelerle kurtuldu.

25.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:56
Bisiklet sürücüsü saniyelerle kurtuldu
BURSA'nın ilçesinde meydana gelen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü saniyelerle kurtuldu. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Durmaz E.(43) yönetimindeki 16 F 3456 plakalı hafif ticari araç, ışıktan geçtiği sırada aniden önüne çıkan Murat Ö.(40) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün manevrasıyla kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halinde olan 16 ZY 1374 ve 06 AT 8755 plakalı 2 otomobile çarparak kaldırım üzerine çıkıp durabildi. Kaza sonucunda şans eseri yaralanan olmazken, elektrikli bisikletin sürücüsü saniyelerle ölümden döndü.
Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.
Görüntü dökümleri;
-Güvenlik kamerası görüntüleri
-Kaza anı
-Kaza sonrası detaylar
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,( ),(DHA)
Bisiklet sürücüsü saniyelerle kurtuldu

İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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