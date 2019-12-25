Bisiklet sürücüsü son anda kurtuldu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kavşakta, aniden önüne çıkan elektrikli bisiklete çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı hafif ticari araç, park halindeki 2 otomobile çarptı. Elektrikli bisiklet sürücüsünün son anda kurtulduğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi, İstiklal Caddesi'ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Durmaz E. (43), yönetimindeki 16 F 3456 plakalı hafif ticari araç ile giderken, kavşakta kırmızıda geçtiği öne sürülen Murat Ö. (40) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarpmamak için manevra yaptı. Durmaz E.'nin kontrolünü kaybettiği araç, park halindeki 16 ZY 1374 ve 06 AT 8755 plakalı otomobillere çarptı. Ölen ya da yaralanan olmadığı kazada, elektrikli bisikletin sürücüsü ölümden döndü.Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.