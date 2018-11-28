Bisiklet Takımları Mersin'de Kamp Yapacak

Mersin
'de 4 yıldır yapılan Uluslararası Mersin Bisiklet Turu sayesinde kenti tanıyan bisiklet takımları, kamp için Mersin'i tercih etmeye başladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin'i bir spor kenti yapma yolunda emin adımlarla ilerleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi
, gerçekleştirdiği sportif etkinliklerin meyvelerini almaya başladı.
Uluslararası Mersin Bisiklet Turu (Tour Of Mersin) sayesinde kenti tanıyan dünyanın çeşitli yerlerindeki bisiklet takımları, ocak ve nisan aylarında Mersin'e kamp yapmaya gelecek.
Bu yıl 25-28 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak Uluslararası Mersin Bisiklet turu öncesi Slovenya
, Almanya
, Sırbistan
, Hollanda
, Avusturya
ve İsviçre
gibi ülkelerin bisiklet takımları kamp yapmak için Mersin'i seçti.
Bisiklet takımları kentte ilk kampını ocak ayında, ikinci kampını da nisan ayında gerçekleştirecekler. Slovenya, Almanya, Sırbistan, Hollanda, Avusturya ve İsviçre'den gelecek sporcular, Anamur
, Aydıncık Gülnar
, Silifke
, Tarsus
ve Çamlıyayla
ilçelerinde oluşturulan parkurlarda antrenman yapacak.
Kamp sayesinde Mersin'in tarihi ve turistik mekanlarını da tanıyacak olan sporcular, Mersin doğasında kamp yapıp, Tour Of Mersin'e katılarak ülkelerini temsil edecek.
Mersin
28 Kasım 2018 Çarşamba 10:32