Bisiklet tamirhanesine silah operasyonu

Kayseri'de bisiklet tamirhanesine düzenlenen operasyonda ruhsatsız 4 tabanca, otomatik av tüfeği, fişek, silah yapımı ve tamirinde kullanılan malzemeler bulundu. Güncel Kaynak: AA
İlçe merkezinde bir bisiklet tamirhanesinde silah imalatı ve tamiratı yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.
Tamirhanede ruhsatsız 4 tabanca, otomatik av tüfeği, fişek, silah yapımı ve tamirinde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.