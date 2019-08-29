Bisiklet tamirhanesine silah operasyonu

Kayseri'de bisiklet tamirhanesine düzenlenen operasyonda ruhsatsız 4 tabanca, otomatik av tüfeği, fişek, silah yapımı ve tamirinde kullanılan malzemeler bulundu.

İlçe merkezinde bir bisiklet tamirhanesinde silah imalatı ve tamiratı yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Tamirhanede ruhsatsız 4 tabanca, otomatik av tüfeği, fişek, silah yapımı ve tamirinde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA