Haberler» Spor» Haber

Bisiklet: Türkiye Şampiyonası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Adıyaman'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları sona erdi.

25.08.2019 16:48 Bisiklet: Türkiye Şampiyonası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Adıyaman'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları sona erdi.
Adıyaman Gençlik Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci günkü final etabı yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla Altınşehir Mahallesi'nde start aldı.
Besni ilçesi yol ayrımından dönüş yapan yarışmacılar, 50 kilometre uzunluktaki parkuru yine Altınşehir Mahallesi'nde tamamladı.
Yarışmanın 30 kilometrelik Yıldız Erkek B Kriteryum kategorisinde Çatalhöyük Gençlikspor'dan Ramazan Yılmaz birinci, Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Ömer Güzeloğlu ikinci, Şanlıurfa Gençlikspor'dan Turan Öngün üçüncü oldu.
50 kilometrelik Genç Erkek A Kriteryum kategorisinde Çatalhöyük Çumra Belediyespor'dan Ali Gök birinci, Taşkentspor'dan Fatih Deniz ikinci, Çatalhöyük Çumra Belediyespor'dan Cemal Selçuk üçüncü sırada geldi.
40 kilometrelik Yıldız Erkek A Kriteryum kategorisinde ise birinciliği Çatalhöyük Çumra Belediyespor'dan Nezir Yusuf Dalğıç, ikinciliği Taşkentspor'dan Muhammed Talha Vanlı, üçüncülüğü de yeni aynı takımdan Mesut Enes İpek elde etti.
Sporculara ödülleri İl Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş, yarış komiseri İbrahim Ortacı tarafından verildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Adıyaman, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
18:02   Milli voleybolculardan şampiyona değerlendirmesi
17:58   Erzinspor Teknik Direktörü Cüneyt Karakuş istifa etti
17:49   Adil Rami Fenerbahçe için İstanbul'da
17:43   (görüntülü) tokat'ta off-road yarışları nefes kesti
17:42   (görüntülü) adil rami, fenerbahçe için istanbul'da -3
17:40   Çağla Büyükakçay Almanya'da şampiyon
17:35   Galatasaraylı damat, gelin arabasına 'kızı aldık sıra falcao'da' yazdı