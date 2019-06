Bisiklet tutkunları Karşıyaka'da buluşuyor

Bisiklet kullanımını teşvik etmek ve yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi ile Karşıyaka Bisiklet Platformu (KARBİP), temmuz ayı boyunca 13 kez bisiklet turu düzenleyecek.Her ay olduğu gibi turlar 'yeni başlayanlar için', 'şehir içi' ve 'uzun sürüş' olmak üzere üç ayrı kategoride yapılacak. Bisiklet kullanmaya yeni başlayanlar ve performanslarını geliştirmek isteyenler; 2, 9, 16, 23 ve 30 Temmuz tarihlerinde saat 20.00'da Bostanlı Yasemin Kafe yanından başlayacak turlara katılabilecek. Sahilden Alaybey ve Girne 'ye yapılacak sürüş Bostanlı'da sona erecek.Sahile pedal basacaklarGöztepe, İnciraltı ve Sasalı gibi çeşitli bölgelere pedal çevrilen şehir içi turlar da 4, 11, 18 ve 25 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Saat 20.00'da Yasemin Kafe yanında bir araya gelecek olan katılımcılar, ortalama 60 kilometrelik yolda bisiklet sürecek. Daha deneyimli bisiklet kullanıcılarının tercih ettiği uzun turun tarihleri ise 7, 14, 21 ve 28 Temmuz olacak. Saat 09.00'da, Bostanlı'daki aynı başlangıç noktasından, her hafta Urla ve Foça gibi farklı bir sahil bölgesine, yaklaşık 100 kilometre pedal basılacak.Kask ve ışık uyarısıBisiklet turlarının herkese açık ve ücretsiz olduğunu vurgulayan KARBİP Kurucusu ve BİSİKOOP Başkanı Ahmet Çelikörs, "Her ay gerçekleştirdiğimiz bisiklet turlarımız, temmuzda da yoğun bir programla devam edecek. Sağlığı uygun olan her bisiklet tutkunu, başlangıç saatinde buluşma noktasında olarak turlarımıza katılabilir. Tek şartımız; sürüş güvenliği için mutlaka kask takılması ve gece turlarında far ve aydınlatma donanımlarının tam olmasıdır. Etkinliklerimizin detayları KARBİP sosyal medya sayfalarından da takip edilebilir" dedi. - İZMİR