Bisiklet Vadisi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Karaman
İlkokulu üçüncü sınıf öğrencileri 'Trafikte Güvenli Bisiklet Kullanımı' üzerine Ayçiçeği Bisiklet Vadisi eğitmenlerinden ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü
Trafik Şubesi yetkililerinden bilgiler aldılar. Programda öğrenciler keyifli vakit geçirirken, edinmiş oldukları bilgiler sayesinde güvenli bisiklet kullanımını tanıdılar. - SAKARYA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
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Kaynak: İHA