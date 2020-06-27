Bisiklet ve ayakkabı hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilen hırsızlık zanlısı tutuklandı.

27.06.2020 17:38 | Son Güncelleme: 27.06.2020 19:29
Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilen hırsızlık zanlısı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karşıya Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Mücahitler Mahallesi'ndeki iki apartmandan bisiklet ve ayakkabı çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen zanlı yakalandı.
Çok sayıda suçtan kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Basınla paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızlık anları yer alıyor. Bisiklet ve ayakkabı hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Güncel, Haber

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