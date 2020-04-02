Bisiklet yarışları koronavirüs nedeniyle 1 Haziran'a kadar ertelendi
Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden tüm organizasyonların 1 Haziran'a kadar ertelendiğini açıkladı.
02.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:08
Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden tüm organizasyonların 1 Haziran'a kadar ertelendiğini açıkladı.
UCI'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce 3 Nisan olarak açıklanan erteleme süresinin 1 Haziran'a kadar uzatıldığı duyuruldu.
Açıklamada, birliğe erteleme veya iptal konusunda 450'den fazla talebin iletildiği belirtilerek kararın UCI takviminde yer alan tüm etkinlikleri kapsadığı ifade edildi.
UCI'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce 3 Nisan olarak açıklanan erteleme süresinin 1 Haziran'a kadar uzatıldığı duyuruldu.
Açıklamada, birliğe erteleme veya iptal konusunda 450'den fazla talebin iletildiği belirtilerek kararın UCI takviminde yer alan tüm etkinlikleri kapsadığı ifade edildi.
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Kaynak: AA
Etiketler: Spor